Chiusura scuole, Caprioglio e Scaramuzza rispondono al Comitato Genitori: "L'incolumità dei nostri bambini e ragazzi, ha la priorità assoluta"

"Le ordinanze sindacali a seguito di allerta meteo arancione che prevedono, fra l'altro, la sospensione delle attività didattiche non sono mai prese a cuor leggero ma sono il frutto di un'attenta ponderazione della situazione caso per caso".

Il sindaco Ilaria Caprioglio e l'assessore alla protezione civile Maurizio Scaramuzza rispondono al Comitato Genitori che avevano puntato il dito contro la chiusura delle scuole.

"Questa ordinanza, nello specifico, nasce da una situazione di massima emergenza, con un territorio che fatica ad assorbire e drenare le forti piogge (in una quindicina di giorni è caduta l'acqua che mediamente cade in 6 mesi). L'obbiettivo primario è mettere in sicurezza gli studenti che si spostano, evitando che si possano trovare in situazioni di pericolo e, al contempo, lasciare il più possibile libera la rete viaria per il transito dei mezzi di soccorso e di Protezione civile. Rammentiamo che sono molte le strade cittadine chiuse al traffico per frane e smottamenti verificatisi a seguito della precedente allerta meteo rossa di questo fine settimana, che ha isolato molte località del nostro Comune. A corollario di questo la tragica situazione della rete viaria provinciale. Infine teniamo a precisare come il sistema di emissione di ordinanze sia disciplinato dal nostro piano di Protezione civile e le modalità di chiusura siano il frutto di un Protocollo di intesa con gli Istituti scolastici, nato dal confronto con i dirigenti preposti" continuano Caprioglio e Scaramuzza.