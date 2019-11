Tovo San Giacomo e l'emergenza acqua in diverse zone del paese, il sindaco Oddo: "Possibili disagi finché non sarà ripristinata la rottura"

Proseguono a Tovo San Giacomo le operazioni per ridurre i disagi degli ultimi giorni dovuti alla mancanza di acqua in varie zone del paese. Ecco quanto dichiarato dal sindaco Alessandro Oddo:

"Al momento l'acqua sta arrivando in tutto il paese - ha fatto sapere il primo cittadino - questa mattina i tecnici di Servizi Ambientali SpA e il personale del Comune di Tovo San Giacomo hanno effettuato una nuova serie di azioni che sta permettendo il ritorno dell'acqua anche nelle zone dove da 24 ore mancava (Rocca Colla, Fregoso, Ferro, Santarò ed altre). Si tratta sempre di una misura tampone: finché non sarà ripristinata la rottura saranno possibili disagi specie nelle ore di maggior utilizzo".

'Inoltre - ha aggiunto Oddo - non appena terminerà di piovere, inizieranno i lavori per realizzare il bypass che collegherà un pozzo di Pietra Ligure con la rete di Tovo. La situazione si potrà stabilizzare solamente quando sarà riparato il guasto lungo la condotta del Rué che, ricordo, trovasi in una zona impervia ed al momento non raggiungibile a causa dell'ingrossamento del torrente Maremola".