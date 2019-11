Primi disagi ad Albenga legati al maltempo: dalle 11 in poi di oggi hanno iniziato a intensificarsi le precipitazioni e questo ha mandato in "overload" (cioè in supercarico di lavoro) la stazione di sollevamento dell'impianto di depurazione idrica.

Tempestivo l'intervento congiunto in viale VIII marzo dei Vigili del fuoco della stazione operativa di Albenga e dei locali nuclei di Protezione Civile che con mezzi meccanici appositi hanno favorito il regolare deflusso delle acque.