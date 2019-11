Albisola, cedimento stradale in via Della Rovere: via ai lavori di messa in sicurezza

Non solo Ellera, il rio Basco, il torrente Sansobbia e le frane sulle provinciali preoccupano il comune di Albisola Superiore ma anche un importante cedimento stradale in via Della Rovere, dietro a Villa Gavotti, ha creato non pochi problemi.

Il primo pomeriggio il sindaco Maurizio Garbarini ha effettuato un sopralluogo nel tratto e sono già stati ordinati i lavori di messa in sicurezza di quell'area per evitare ulteriori crolli di materiale nel letto del torrente e di un ulteriore scalzamento da parte della corrente in quel tratto di strada vulnerabile a seguito del crollo.

E' stata transennata anche l'area dove è presente il cancello, ora pericolante, sopra la strada che permette la discesa nell'alveo, insieme a quella porzione di argine danneggiata in maniera significativa e a rischio crollo. Terminati i lavori in corso di spostamento di due contatori di energia elettrica, verrà smontato il cancello e abbattuta quella porzione di argine ormai irrecuperabile per dare modo di iniziare i lavori di messa in sicurezza e sistemazione di quel tratto.

"Infine, si segnala che è stato modificato il senso di marcia permettendo ai residenti della zona di risalire via della Rovere in senso contrario, percorrendo a passo d'uomo il centro storico, per potersi immettere nella viabilità principale in piazza della Libertà all'altezza del ferramenta" dicono dal comune di Albisola.