Ceriale: addio a Peppino Romano, era il padre del sindaco Luigi

L’amministrazione comunale, gli uffici e tutta la comunità cerialese si stringono al sindaco Luigi Romano per la scomparsa del papà, Giuseppe Romano, conosciuto da tutto come "Peppino".

Si è spento all'età di 89 anni.

Molto conosciuto a Ceriale ma anche a Borghetto e Loano: uno dei tanti che negli anni del dopoguerra è emigrato da Cetara nella riviera ligure di ponente.

Per anni ha gestito una azienda familiare nella settore della pesca: Giuseppe Romano è stato un pescatore per decenni, fino alla pensione.

Negli ultimi anni era diventato una sorta di "mascotte" a Ceriale, seduto sulla sua solita panchina della passeggiata, sempre pronto ad una battuta... In particolare con i turisti. Infatti, in queste ore di cordoglio e commozione numerosi sono stati i messaggi dal Piemonte e dalla Lombardia arrivati alla famiglia Romano.

Testimonianze di affetto e vicinanza anche da tutto il ponente savonese.

Giuseppe Romano lascia i figli Luigi e Gianpietro, la sorella Enza, i nipoti e il pronipote.

I funerali si svolgeranno giovedì 28 novembre, alle ore 15.00, nella chiesa parrocchiale dei San Giovanni Battista ed Eugenio a Ceriale.

Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì 27, alle ore 19.00, nella Chiesa di San Rocco, dove la salma giungerà nel tardo pomeriggio.

Dopo la cerimonia funebre la salma proseguirà per l'ara crematoria.

"Non fiori ma opere di bene" si legge nel manifesto funebre.





Con la presente si comunica che la seduta del Consiglio comunale convocata per le ore 21.00 di questa sera, mercoledì 27 novembre, in sessione straordinaria, a causa del grave lutto che ha colpito il Sig. Sindaco, è stata differita alle ore 21,00 del giorno venerdì 29 novembre, in prima convocazione e alle ore 21,00 di lunedì 2 dicembre, in seconda convocazione, per la trattazione dell’ordine del giorno comunicato in precedenza.