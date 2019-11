Crollo viadotto A6: primi sopralluoghi dei periti incaricati dalla Procura

Dopo essere stato aperta dal procuratore della Repubblica Ubaldo Pelosi, un’inchiesta a carico di ignoti per il reato di disastro colposo sul crollo del viadotto dell’autostrada A6 Torino-Savona, martedì sono stati effettuati i primi sopralluoghi da parte dei tre periti incaricati dalla Procura.

Dopo essere stato scongiurata la presenza di un'auto sotto le macerie, rimangono da capire le responsabilità inerenti al cedimento della frana e la struttura del viadotto. Il Ministro alle infrastrutture Paola De Micheli in Prefettura a Savona aveva annunciato che potrebbero volerci 4-5 mesi per il ripristino del tratto, anche se il filone di inchiesta della Procura potrebbe far allungare le tempistiche.

La viabilità ligure intanto è in tilt e nei prossimi giorni, già da domani forse, il transito sul viadotto sud sull’autostrada A6 potrebbe riprendere a doppio senso di circolazione.