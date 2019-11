Emergenza viabilità nel savonese, il presidente della Provincia Olivieri: "Firmate 28 milioni di somme urgenze"

Il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri fa il punto della situazione in merito alle strade di competenza di Palazzo Nervi chiuse causa maltempo.

"La situazione è ancora molto grave - spiega - ci sono ancora casi di isolamento in diverse frazioni del comune di Stella. Ad Ellera le condizioni sono ancora molto complicate cosi come nel sassellese, che attualmente risulta essere bloccato per quanto riguarda gli approvvigionamenti".

"Anche in Val Bormida abbiamo criticità. Parecchie strade sono ancora chiuse causa frane e cedimenti carreggiate - prosegue - Speriamo che domani le prospettive di riapertura dell'autostrada A6 vengano confermate".

"Ad oggi siamo a circa 28 milioni di euro di somme urgenze firmate senza copertura, ma con il supporto della Regione" conclude il presidente Olivieri.