Frana sul Cadibona, proseguono i lavori di messa in sicurezza. Nel pomeriggio previste novità sulla riapertura della strada

Si è tenuto questa mattina un sopralluogo da parte della Provincia lungo la strada SP 29 del Colle di Cadibona, ancora chiusa per frana. Come noto, la via era stata aperta ieri mattina alla ore 6 per poi essere nuovamente interdetta al traffico nel pomeriggio di ieri dopo alcuni rilievi.

"La situazione è questa. C'è un altro movimento franoso e un discorso legato ad una proprietà che insiste a monte. Ci siamo già interfacciati concordando una linea di intervento - commenta la consigliera provinciale Luana Isella - I proprietari provvederanno per quanto riguarda la loro proprietà privata. Noi come Provincia invece, stiamo operando, cercando in un primo tempo di liberare la barriera para-massi che si è riempita di materiale".

"Adesso il versante ha una sua stabilità che però deve essere verificata quando terminerà di piovere - prosegue - Stiamo lavorando per cercare di dare risposte nel più breve tempo possibile. Oggi pomeriggio potremmo essere più precisi per quanto riguarda la riapertura della strada. Al momento non ci sbilanciamo ancora".