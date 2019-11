Giusvalla, riparato il guasto all'acquedotto: i ringraziamenti del sindaco Perrone

"Dopo 2 giorni interminabili di duro lavoro, nel bosco, nel fango ed in condizioni proibitive, finalmente siamo riusciti a venire a capo di una situazione alquanto problematica e riparare il guasto (sperando non ce ne siano altri) che ha portato alcune abitazioni ad essere senza acqua" commenta in una nota il sindaco di Giusvalla Marco Perrone.

"Nel contempo, ringrazio pubblicamente in primis gli operai del comune, ma anche consiglieri e residenti che, a solo titolo di volontariato, hanno aiutato. Ringrazio anche i residenti delle abitazioni coinvolte che (quasi) tutti hanno compreso la situazione e tollerato i disagi e si sono resi disponibili".

"Fortunatamente le forti piogge di questi giorni non sono "abituali", ma da come i miei compaesani hanno reagito a ciò, ho capito che chi abita in queste zone ha decisamente una marcia in più" conclude il primo cittadino Perrone.