La frana a Zuccarello lascerà varie zone di Cisano senz'acqua fino a domani

Cisano sul Neva, annuncia il vicesindaco Guido Rossi: "La frana che ha provocato l’interruzione della condotta idrica in zona Zuccarello, lascerà Cisano centro e le frazioni di Martinetto e Conscente senza acqua sino a domani.

La potabilità non è stata compromessa dato che la rottura è avvenuta prima delle vasche di raccolta. La zona di Cisano (via Benessea, via nuova, Pianboschi, via crociata ecc) è servita dalla vasca di via Moraire alimentata parzialmente da un pozzo.

Si raccomanda di razionare l’acqua dove è ancora presente soprattutto a Cenesi, dato che una fonte di Castelbianco è stata compromessa dagli eventi calamitosi di questi giorni".