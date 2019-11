Maltempo, scattata l'allerta arancione da Noli a Varazze e in Val Bormida. Gialla nel resto del savonese

E’ scattata alle 3 l’allerta gialla per piogge diffuse e temporali su tutta la regione. Alle 8 le zone B, C, D ed E sono passate in arancione con la zona D che, alle 15 tornerà in gialla (fino alle 18) mentre B, C ed E chiuderanno l’allerta con l’arancione alle ore 18. Ponente bacini piccoli e medi (Zona A) prosecuzione in gialla fino alle ore 15. Per i bacini grandi gialla dalle 6 alle 15;

"Sono attese precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale che attraverseranno la regione da Ponente e saranno più insistenti sulle zone del Centro e del Levante. Dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni e possibili schiarite da Ponente" spiegano dall'Arpal.

"Dalla mezzanotte sono caduti 27.8 mm a Bargagli, 24.6 mm a Seborga, 23.6 mm a Ceriana. L’immagine radar mostra deboli precipitazioni su buona parte della Liguria, che affronta questo veloce passato perturbato partendo da una situazione iniziale del terreno ancora compromessa dalle piogge dello scorso fine settimana".

"La componente temporalesca - forte od organizzata - dovrebbe far sentire i suoi effetti prevalentemente sul centro-levante ligure. Raffiche di vento già sopra i 100 km/h a Fontana Fresca sopra Sori - concludono da Arpal - Tutte sopra lo zero le temperature della notte: minima assoluta a Poggio Fearza con +1ºC, mentre lungo la costa Imperia 12.2º, Savona 12º, Genova 15º, La Spezia 12.6º".

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.