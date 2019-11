Savona, albero crolla in via Stalingrado: disagi al traffico (FOTO e VIDEO)

Attimi di paura questa mattina a Savona per un albero di grosse dimensioni crollato sulla sede stradale in via Stalingrado. Immediato è scattato l'allarme.

L'albero caduto dal costone lato monte, avrebbe provocato alcuni smottamenti. Al momento, via Stalingrado (a salire) è chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza (rami tagliati).

Le auto che provengono da corso Tardy e Benech dopo la rotonda, vengono fatte svoltare dalla polizia municipale in via Braja. Traffico regolare a scendere da via Stalingrado. Disagi notevoli su corso Tardy e Benech.