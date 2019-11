Savona: disagi per maltempo a Marmorassi, sul Cadibona, in via Stalingrado e alle Callandrone

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio rilascia gli ultimi aggiornamenti su una viabilità che, ora dopo ora, continua ad accusare i colpi del maltempo:

-È stata nuovamente chiusa la strada per Marmorassi per il pericolo di nuovi smottamenti.

-Resta chiusa la strada Provinciale del Cadibona per il pericolo di frana a Maschio.

-in via Stalingrado, a seguito di uno smottamento di terreno, si è proceduto alla messa in sicurezza della zona.

-si è verificato un allagamento e un piccolo smottamento nel cortile delle Scuole Callandrone.