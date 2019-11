Stella, prosegue l'opera di messa in sicurezza del territorio martoriato dal maltempo

" Strada Campetien è stata riaperta, essendo cessata l'allerta arancione - proseguono dall'amministrazione comunale - per Località Mezzano sono stati concordati dai tecnici interventi che prevedono il posizionamento di un tubo che in giornata è stato assemblato e in questi giorni verrà posizionato per permettere la riapertura della strada (vedi foto). La provinciale Vetriera-Gameragna risulta percorribile, ma la Provincia deve pronunciarsi sulla riapertura, poiché sta attendendo prossimi esami tecnici sulla sicurezza del tracciato ".

"Per tutta la giornata di oggi sono proseguiti ininterrottamente interventi di ripristino da parte dei tecnici comunali, Vigili del Fuoco (si segnala l'arrivo di ulteriori mezzi tecnici), squadre comunali di Protezione Civile, volontari, concessionario acquedotto. Ugualmente resta permanente la mobilitazione della Croce Rossa per portare assistenza nelle aree maggiormente in difficoltà - concludono dagli Uffici Comunali - il Sindaco e la Giunta sono costantemente mobilitati presso il Palazzo Comunale e ringraziano quanti, da giorni, continuano a prodigarsi a beneficio di tutta la comunità. L'amministrazione sta facendo tutto quanto è in suo potere per ristabilire i servizi essenziali e garantire la mobilità della popolazione. Grazie a tutti".