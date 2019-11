Varazze, senza fine i problemi nelle frazioni: chiuse le scuole

Problemi su tutte le frazioni tranne nella frazione di Cantalupo. Da lì la decisione del sindaco di Varazze Alessandro Bozzano di chiudere le scuole anche per la giornata di domani.

A Castagnabuona è presente una frana in località Tessarole che muove circa 64mila mq di terra ed è presente un nuovo fronte franoso in località Deserto.

Frana in movimento anche in via Nuova Castagnabuona: "Se dovesse evolvere negativamente potrebbe spazzare via l'arteria principale della strada della frazione rendendo irraggiungibile il centro. Abbiamo provveduto a stuccarla proprio per non far infiltrare nuova acqua" continua il primo cittadino.

Diversi gli interventi di taglio degli alberi, critica ancora la situazione in località Fossello e in via Sciandra oltre a via Peana ad oggi, l'unica via tra la direttrice provinciale su Casanova e via Beato Giacomo.

In via Ceresa, via Belvedere, via Prato Rotondo, via Deserto, via Crovo, via San Giacomo in località Beffadosso (ancora isolata), via Fossello, nei piani di San Giacomo in via del tennis, via Maria Aurelia Doria, via Cravassa e via alla Croce di Castagnabuona: queste e molte alte le frane presenti sulle frazioni.

In allegato la mappa delle frane varazzine