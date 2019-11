Autostrada gratis tra Finale e Pietra, l'amministrazione comunale risponde al consigliere Fasciolo: "Abbiamo già avviato tale iniziativa"

Dopo che nella giornata di oggi Camilla Fasciolo (consigliere del gruppo "Le Persone al Centro" in consiglio comunale a Finale Ligure) ha presentato un'interpellanza al sindaco per far sì che venga reso gratuito il pedaggio nel tratto autostradale tra Finale Ligure e Pietra Ligure in seguito ai disagi creati dagli eventi meteo dello scorso 23 e 24 novembre (leggi QUI), è arrivata la replica ufficiale dell'amministrazione comunale:

"Abbiamo già avviato tale iniziativa - ha fatto sapere il vice sindaco Andrea Guzzi - Ieri, lunedì, discussa informalmente con funzionari della Società Autostrade ed oggi (martedì) ci siamo confrontati con il Senatore Paolo Ripamonti del Gruppo Lega che ci ha contattati per avviare lui stesso tale richiesta formale in accordo con le Amministrazioni locali (inviata oggi dopo pranzo). Stiamo confrontandoci quotidianamente con Anas e Soc. Autostrade per limitare al massimo anche questi disagi. Queste sono azioni del Fare. Ringraziamo il consigliere che ovviamente può anche chiamarci per velocizzare tali consigli (come d’altronde stanno facendo numerosi cittadini in questi giorni) anziché usare i media".