Nasce il Circolo Fratelli d'Italia Savona-Torretta: "Abbandonati da Roma ma per fortuna non dalla Regione"

“Savona si sente abbandonata dal Governo di Roma, per fortuna non da quello della Regione Liguria”. Sono queste le prime secche e dure parole di Gabriele Maestrini presidente del neonato circolo di Fratelli d’Italia ‘La Squadra della Torretta’.

“Un circolo nato da sole 24 ore, ma che vuole già essere punto di riferimento per chi non si riconosce nelle scelte anzi nelle non scelte di questo Governo - commenta la consigliera di maggioranza Simona Saccone che da Palazzo Sisto segue questo circolo - ed iniziamo subito chiedendo conto di quanto non si sta facendo a Savona. Abbiamo bisogno di tutto dai collegamenti con i treni ad una sanità presente sul territorio e ne abbiamo bisogno ora, la Regione Liguria sta facendo l’impossibile per gestire questa crisi, ma non possiamo dire altrettanto del Governo romano che sembra essersi dimenticato dei problemi delle persone mentre si ricorda bene come ci si tiene la poltrona”.

Il circolo ha al momento una pagina Facebook che è già attiva e che al momento diventa l’organo ufficiale del circolo, ma sono previste molte nuove iniziative. “Abbiamo accelerato i tempi - commenta Aldo Zanella vicepresidente del circolo - proprio per essere punto di riferimento e portare il nostro aiuto a Savona ed al territorio in questo momento drammatico e quindi al momento tutto è stato molto veloce anche troppo, ma in futuro vogliamo organizzare molte cose principalmente dedicate all’ascolto ed alla risposte delle esigenze del territorio”.

Il neonato circolo ha già un appuntamento importante quando lunedì prossimo la consigliera Saccone incontrerà l’On. Francesco Lollobrigida capogruppo alla camera dei Deputati per portare le esigenze del territorio a Roma.