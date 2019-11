Spotorno, la minoranza attacca sulla questione scuole e allerta: "L'amministrazione si contraddistingue ancora per arroganza"

"Nonostante l'allerta arancione e l'appena conclusa allerta rossa che ha provocato gravissimi danni a strutture e territorio, per l'ennesima volta il sindaco di Spotorno ha mantenuto aperte le scuole. Ovviamente senza considerare che la prevista abbondante pioggia potesse sommarsi alla situazione precaria già in essere e senza considerare quali conseguenze avrebbe potuto creare, perché ogni evento ha le sue caratteristiche difficilmente prevedibili, nonostante i modelli matematici a cui si fa riferimento". Inizia con queste parole il comunicato stampa diffuso dai gruppi di minoranza del Comune di Spotorno "Adesso Spotorno", "Spotorno nel Cuore" e "Spotorno che vorrei".

"Oggi, infatti, si sono avuti degli allagamenti nei cortili della scuola secondaria e della scuola primaria - prosegue la nota - Le rappresentanti di classe della scuola primaria hanno avvisato i genitori che l'uscita degli alunni doveva essere deviata dal cancello del retro per l'allagamento del cortile scolastico, a dimostrazione che sia difficile controllare gli eventi climatici. Così come poteva accadere l'allagamento della scuola esponendo i bambini ad un inutile rischio. Per questo crediamo sia utile un atteggiamento più cauto rispettoso degli alunni, degli studenti e delle famiglie".

"Crediamo infine che il sindaco, anziché fare valutazioni ponderate, come la situazione appena descritta imporrebbe, si distingua costantemente per la sua inesauribile presunzione" concludono infine i gruppi di minoranza spotornesi.