Viabilità "strozzata" in Caprazoppa, Camilla Fasciolo chiede autostrada gratis tra Pietra e Finale Ligure

Camilla Fasciolo, consigliere del gruppo "Le Persone al Centro" in consiglio comunale a Finale Ligure, presenta un'interpellanza al sindaco per fare il punto su quella che definisce "l'annosa questione della viabilità in entrata ed uscita dalla cittadina che si è venuta a creare dopo gli eventi meteo dello scorso 23 e 24 novembre".

Spiega Fasciolo: "A seguito di una frana, è stato chiuso il collegamento con la vicina Pietra, costituendo un disagio per tutti i cittadini e soprattutto per chi ha necessità di recarsi al nosocomio pietrese o agli studenti che devono raggiungere gli istituti Finalesi.

Considerata la poca stabilità dei terreni limitrofi, non resta altra via che non sia il tratto autostradale Finale Ligure / Pietra Ligure, con conseguenti esborsi da parte dei cittadini.

Apprendiamo che la riapertura è auspicata per il fine settimana, ma se così non fosse il disagio potrebbe protrarsi.