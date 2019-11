E' ancora chiusa l'autostrada A6 Torino-Savona dopo il crollo del viadotto "Madonna del Monte" avvenuto domenica scorso a causa di una frana.

Secondo quanto riferito, il tratto autostradale è chiuso per ulteriori controlli tecnici sulla frana.

La concessionaria Autostrada dei Fiori (gruppo Gavio) che gestisce il tratto sarebbe pronta per il transito a doppio senso sul viadotto sud, ma occorre il via libera tecnico. Sono previsti aggiornamenti in giornata.