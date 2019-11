Bergeggi, al via la raccolta di adesioni per la nuova sezione primavera

L’istituto Comprensivo di Vado Ligure, di concerto con l'amministrazione comunale di Bergeggi, ha comunicato che, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, in base al numero di adesioni pervenute, sarà possibile attivare la sezione Primavera, per i bambini di 24/36 mesi, all’interno della Scuola dell’Infanzia “Don Lorenzo Roberto” di Bergeggi.

"L'Amministrazione è convinta dell' importanza del mantenimento del plesso scolastico, quale fulcro fondamentale per la vita sociale del paese. Per questo motivo abbiamo investito risorse ingenti sulle scuole, ospitate in una struttura di recentissima costruzione, creando un plesso all'avanguardia, con un'offerta formativa ampia, numerosi progetti ambientali in collaborazione con l' Area Marina Protetta, numerose attività integrative, un servizio doposcuola efficiente e un servizio mensa interno, con una cuoca che cucina sul luogo prodotti freschi, cosa ormai molto rara. È per questi motivi che molti dei bambini provengono anche da fuori comune. Il nostro plesso è attrattivo e dovrà esserlo sempre di più" dichiara Arboscello.