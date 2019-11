Botta e risposta sulla chiusura scuole a Savona, Comitato Genitori: "Genova ha un piano di Protezione civile che gli consente di non bloccarsi completamente"

"Ad esempio, come da noi già scritto, è chiaro che deve essere esaminato il bacino di utenza e considerare il rischio per gli alunni delle superiori anche in base al fatto che arrivano da tutta la provincia. Il punto è proprio quello di fare valutazioni caso per caso che da una parte garantiscano l’incolumità e dall’altra non paralizzino Savona. Siamo consapevoli della complicanza decisionale del C.O.C., infatti il nostro non è un “mero mugugno” ma un pensiero propositivo e rimaniamo sempre disponibili ad avviare un dialogo costruttivo. Genova è una città più grande della nostra eppure è riuscita a dotarsi di un piano di protezione civile che gli consente di non bloccarsi completamente. Che ci piaccia o no anche noi possiamo e dobbiamo evolverci proprio per i nostri figli" conclude il direttivo del Comitato Genitori Savona.