Lavori alla rete idrica comunale, una notte senza acqua per Finale

Sarà una notte senza acqua potabile per i cittadini di Finale Ligure, quella tra oggi, giovedì 28, e domani.

Dalle 23.00 fino al termine dei lavori, previsto all'incirca per le 7.00 del mattino di venerdì 29 novembre, il Consorzio di depurazione delle acque del savonese opererà in via Ippolito Nievo per la posa di rilevatori di portata. Un'opera prevista da tempo e che ha già interessato altre zone del territorio finalese, necessaria per l'adeguamento della rete idrica ai nuovi standard.

Rimarranno così "vuoti" i rubinetti delle case dei finalesi residenti nelle seguenti aree: tutta Finalmarina, tutta Finalborgo eccetto via Fiume, l'intera zona Industriale e la porzione di Finalpia sulla sponda destra dello Sciusa.