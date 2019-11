Liguria in ginocchio per il maltempo, Rozzi: "Il Governo sospenda il pagamento dei mutui"

Da più parti, del mondo politico e civile, è arrivata negli ultimi giorni la richiesta di sospensione dei pedaggi sulla rete autostradale ligure, martoriata dai crolli e da situazioni di rischio.

Ma c'è un altro aspetto legato all'emergenza maltempo ed all'immagine che la Liguria sta, suo malgrado, esportando all'estero: lo stretto legame tra disagi, condizioni delle infrastrutture e la principale economia del territorio, ovvero il turismo.

Allora ecco una proposta: “Il Governo sospenda il pagamento dei mutui”. A lanciare l'idea è l'ex sindaco di Giustenice e rappresentante di Anaci, l'associazione degli amministratori condominiali, Ivano Rozzi, che spiega: “Trovo scontato qualcuno dovesse affrontare la questione. Consultando le statistiche economiche degli ultimi dieci anni ho notato che in Liguria abbiamo perso oltre 60mila abitanti: come se una città delle dimensioni di Savona si fosse spopolata”.

Senza addentrarsi in considerazioni puramente economiche, la riflessione di Rozzi pone l'accento sulle ricadute che il dissesto idrogeologico potrà causare. In una terra ormai a vocazione quasi esclusivamente turistica è concreto il rischio, specialmente in vista della stagione estiva, che la viabilità in condizioni davvero critiche possa avere ricadute sulla principale economia. Ad esempio con un calo delle presenze.

“Nessuno nega si debbano pagare le tasse - prosegue Rossi - però è un momento delicato di chiusura continua di imprese e ditte. Ci vogliono iniziative concrete, non ci si può permettere di dare una cattiva immagine della nostra terra. Si rischia di perdere un grande valore anche in fatto di presenze e quindi una ulteriore aggravio della situazione affitti”.

Conclude l'ex primo cittadino: “Si comincino a fare proposte serie al Governo. Siamo a fine anno, proviamo, ad esempio, a non dover far versare alle nostre imprese l'acconto delle tasse sugli incassi del prossimo anno”.