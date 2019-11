Tavolo di emergenza economica post crollo viadotto A6, Pasa (Cgil):"Serve darsi degli obiettivi a breve, medio e lungo termine"

"A breve è necessario dare una risposta ai tanti lavoratori e studenti che ogni giorno si spostano per lavoro e studio - prosegue il segretario provinciale - Prevedendo orari consoni ai turni di lavoro e potenziamento delle corse e dei vagoni sulle linee ferroviarie SV-TO, e nel più breve tempo possibile mettere in sicurezza quanto è crollato e ripristinare le due arterie stradali, provinciali -Cadibona - e autostradali -doppio senso SV-Altare. Inoltre prevedere risorse economiche per strutturare ammortizzatori sociali in deroga per i tanti lavoratori che in questi giorni e nelle prossime settimane saranno sospesi dalle imprese. A medio termine: un 'decreto Savona' con stanziamenti ministeriali pubblici a favore della sicurezza delle strade e il riassetto idrogeologico del territorio. A lungo termine: bisognerebbe prendere atto che quello che c'è ed è stato fatto fino ad oggi non funziona e non è adeguato. Le infrastrutture viarie vanno completamente ripensate e ricostruite. Vanno sbloccate quelle stupidamente bloccate - Aurelia Bis - e tutte le infrastrutture terrestri collegate alla piattaforma di Vado Ligure. Inoltre è sotto gli occhi di tutti, purtroppo solo dopo questa ennesima tragedia del crollo del viadotto, che la Val Bormida non può rimanere senza un Ospedale pubblico funzionante".