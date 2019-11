Tovo San Giacomo, lavori in corso per la realizzazione di un bypass idrico

A Tovo San Giacomo proseguono senza sosta le operazioni per ridurre i disagi dovuti alla mancanza d'acqua in diverse zone del paese, uno dei maggiori problemi palesatisi dopo l'ondata di maltempo del weekend scorso. Ecco quanto dichiarato poco fa dal sindaco Alessandro Oddo:

"Stanno procedendo i lavori di Servizi Ambientali SpA fra Tovo e Pietra Ligure, lungo la Sp4, per la realizzazione di un bypass idrico che permetterà di avere un ulteriore a flusso idrico nelle nostre condotte a sostegno dell’erogazione almeno fintanto che non sarà riparata la condotta del Ruè danneggiata in un tratto fra la sorgente e la centrale, in un luogo al momento inaccessibile".