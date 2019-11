Treno fermo ad Altare. Il call center non riconosce la gratuità della telefonata: le precisazioni di Trenitalia

Trenitalia precisa in merito al problema riscontrato con il numero verde questa mattina: "A causa di un problema tecnico del fornitore che gestisce le telefonate in arrivo al numero verde 800 89 20 21, il sistema non ha riconosciuto momentaneamente la gratuità della telefonata. Il guasto è stato risolto e le telefonate al numero verde sono nuovamente gratuite".

"Ricordiamo che è possibile essere aggiornati costantemente sulla circolazione ferroviaria anche attraverso l'app Trenitalia, i siti web trenitalia.com e viaggiatreno.it" concludono da Trenitalia.

L'episodio si riferisce al regionale 10126 Savona-Torino. Il treno ha accusato un problema tecnico alle ore 8 all'altezza della stazione di Altare. Ripartendo poi dopo un'ora circa.

La testimonianza di una cittadina: "Il treno è partito da Savona alle ore 7.31. Siamo stati fermi ad Altare fino alle ore 9. Ci hanno detto che aspettavano il passaggio del treno da Savona. Ma quale convoglio? Doveva passare dopo due ore. Assurdo. Tanti di noi sono scesi ad Altare e hanno recuperato chi un passaggio, chi il primo autobus in transito diretto a Cairo. Risultato? Ritardo sul lavoro di quasi un'ora. E per quale motivo? Dalle ferrovie non è arrivata nessuna risposta. Che meraviglia".