Viabilità, l'annuncio di Toti: "Domani alle 11 riapre l'autostrada A6: la Liguria si rialza"

Riaprirà domani, venerdì 29 novembre alle ore 11.00, l'autostrada A6 Torino-Savona, mentre sabato 30 sarà il turno della Sp 29 del Cadibona. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti:

"Domani mattina alle 11 riaprirà l’autostrada A6 Torino Savona e sabato la strada provinciale 29 di Cadibona. Una boccata d’ossigeno per la Liguria, che si unisce a un’altra buona notizia: lo sciopero nazionale delle ferrovie, proclamato da Usb e previsto per domani, è stato revocato in Piemonte, da cui partono la maggior parte dei treni che passano par la Val Bormida e che avrebbe causato tanti problemi ai cittadini che si spostano nel ponente. Dai Liguria, ci rialziamo anche questa volta!"