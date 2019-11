Ancora critica la situazione viabilità a Rialto, riorganizzato il sistema di raccolta rifiuti

Dal Comune fanno però sapere che la posta verrà lasciata presso l'ufficio postale; per informazioni sulla presenza di corrispondenza, si prega di contattare direttamente l'ufficio negli orari di apertura. In caso di urgenze l'amministrazione si rende disponibile, previa delega, al ritiro e alla consegna.

Il servizio di raccolta differenziata verrà riorganizzato secondo le seguenti modalità: sono stati istituti due punti di conferimento, uno presso il bivio per la sala consiliare e uno presso il bivio per Via Alpe, nei pressi della pensilina. Ovviamente si raccomanda un minimo di buon senso nel posizionamento di sacchetti e mastelle, nel rispetto di quanto circostante.