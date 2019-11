Cairo, stazione ferroviaria di San Giuseppe presa d'assalto: traffico in tilt (FOTO)

Code e rallentamenti questa mattina all'altezza della stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo Montenotte.

La chiusura della SP 29 del Colle di Cadibona causa frana e il crollo del viadotto lungo l'autostrada A6 Torino-Savona, ha spinto parecchi cittadini all'utilizzo del treno per raggiungere Savona. E viceversa. Le foto sono state inviate alla nostra redazione da un lettore.

Come riportato nella giornata di ieri, da oggi, i posti disponibili sul treno regionale 4681 Fossano-Savona via Altare, sono aumentati da 300 a 440 grazie al cambio del materiale rotabile rispetto al treno “Minuetto” che viene normalmente utilizzato (LEGGI ARTICOLO). Ma nonostante questo, alcuni cittadini hanno comunque denunciato, già dalla mattina presto, carrozze piene e zero posti disponibili.