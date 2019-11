Frana in via Verdi e crollo tetto in frazione Borda: doppio intervento dei vigili del fuoco a Millesimo

Nella mattinata di ieri, mercoledì 27 novembre, doppio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte sul territorio comunale di Millesimo.

Il primo per un movimento franoso a monte nella zona di via Verdi. Due persone, per motivi di sicurezza, hanno lasciato provvisoriamente la propria abitazione.

Il secondo invece, sempre in mattinata, si è verificato nella frazione di Borda. In questo caso, i pompieri sono intervenuti per il crollo tetto di una casa disabitata. Il cedimento strutturale, causato probabilmente dal maltempo, ha creato una situazione di pericolo anche per l'abitazione adiacente. La residente infatti, una persona anziana, è stata evacuata, trovando ospitalità a casa dei figli.