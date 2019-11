Riaperta al traffico la strada provinciale 5 tra Altare e Mallare (FOTO)

E' stata riaperta al traffico la Sp 5 Altare-Mallare grazie alla realizzazione di un by-pass sulla frana in località Fornace (senso unico alternato).

Come riportato nei giorni scorsi, il maltempo ha colpito duramente entrambi i comuni. Se Mallare ha dovuto fare i conti con frane e cedimenti carreggiate in varie zone del territorio comunale. Lo stesso ha fatto Altare. Tre frane hanno portato all'evacuazione di 23 persone in località Salita Arcara. Sempre uno smottamento, ha sfiorato la sede della Croce Bianca.

La situazione resta critica, ma il collegamento tra i due comuni è stato riaperto.