Stipati come sardine sul regionale 4681 Fossano-Savona: "Una vergogna"

Un viaggio da incubo. Stipati come sardine. La testimonianza di una cittadina questa mattina sul treno regionale 4681 Fossano-Savona.

"Io abito a Mallare - spiega alla nostra redazione Simona - invece di prendere il treno ad Altare, ho optato per la soluzione San Giuseppe di Cairo. Ho pensato. Cosi intanto faccio e colazione e magari riesco anche a sedermi".

"Arrivata a San Giuseppe il delirio. Non c'era un parcheggio manco a pagarlo. Poi una coda interminabile per fare il biglietto. Sulla banchina ferroviaria in attesa del treno c'erano già un centinaio di persone. Il convoglio è arrivato già pieno. Una ressa interminabile per salire".

"Sembrava un carro bestiame. Stipati all'inverosimile. Arrivati alla stazione di Altare, il convoglio era talmente pieno che la gente non riusciva manco a salire. Siamo stati fermi per circa 15 minuti" prosegue.

"Alla fine di questa avventura, sono arrivata al lavoro a Savona con 20 minuti di ritardo - conclude Simona - 7.20 euro tra andata e ritorno per tutto questo. Una vergogna".

Sempre questa mattina, il regionale 10126 Savona-Torino ha accusato un problema tecnico alle ore 8 all'altezza della stazione di Altare. Il convoglio è stato poi cancellato tra Altare e Torino. Sono in corso gli accertamenti da parte di RFI per capire la natura del guasto.