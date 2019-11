Orazio Olivieri e Vincenzo Ricotta: due "espertissimi" di enogastronomia per un incontro a Savona

Nell’ambito degli eventi per celebrare il 95° anniversario dalla fondazione, l’Associazione A Campanassa, in collaborazione con il Comune di Savona, propone, sabato 30 Novembre 2019 alle ore 18,30 nella Sala dell’Anziania della Torre del Brandale di Savona, in incontro sul tema “Savona Futura: l’enogastronomia - Miti e Mitologia dei prodotti tipici, strumenti ed azioni di tutela” con gli esperti Orazio Olivieri e Vincenzo Ricotta.

I prodotti tipici. Cosa sono? Come vengono percepiti dai consumatori? Sono davvero immutabili nel tempo e irriproducibili nello spazio? Sono sempre di qualità superiore? Quali sono le forme più adeguate di tutela e valorizzazione? Come si sceglie il tipo di strumento più adatto a preservarne le caratteristiche? A queste ed altre domande cerca di rispondere Orazio Olivieri, esperto della materia. A seguire un confronto di idee sulla situazione savonese fra l’ospite ed Enzo Ricotta, in rappresentanza di Slow Food.

Ad intervenire il Presidente della A Campanassa, Dante Mirenghi: “Confidiamo sulla presenza dei giovani, delle famiglie, della città per conoscere il nostro territorio, di cui l’agricoltura rappresenta uno dei momenti fondanti per l’economia, per i giovani che intraprendono nuove esperienze di lavoro, una nuova fonte di vita, sulla base delle nuove tecnologie in studio ed in atto”.

ORAZIO OLIVIERI all’attività di consulenza affianca quella di docente di “Prodotto e territorio”, attualmente al Master in “Cultura alimentare e delle tradizioni enogastronomiche” presso l’Università di Roma Tor Vergata e, in precedenza, al Master internazionale in Scienze gastronomiche di Colorno (PR). Esperto di qualità nell’agroalimentare, a lui si deve la realizzazione di numerosi progetti di tutela e valorizzazione di importanti prodotti tipici italiani tramite Dop, Igp e marchi collettivi geografici. Tra le sue pubblicazioni: Il Lardo di Colonnata (Federico Motta, 2003); Lo zafferano di San Gimignano (Federico Motta, 2006) e Ferrara. Terra acqua e sapori (Sate, 2008). Per aver valorizzato lo zafferano di San Gimignano ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria della città toscana. L’ultimo libro pubblicato è “L’età delle spezie” (Donzelli ed.), vincitore per l’Italia del Gourmand Cookbook Award 2019 e Premio selezione Bancarella cucina 2019.

VINCENZO RICOTTA: Portavoce e referente in associazioni ludiche culturali dove in primis spicca Slow Food: socio dal 1991 e fiduciario e portavoce per la zona savonese dal 1992, referente della comunicazione di Slow Food Liguria da qualche anno, recensore free per lo Slow Food Editore e social FB TW. Presidente Associazione Terra e Mare, a Bergeggi con un legame e collegamento alle vie del sale; Presidente del Consorzio di Ospitalità Diffusa di Castelbianco; Inventore e co-portavoce del Consorzio Città Mercato Savona – ideato per il rilancio delle aree mercantili savonesi e non solo; fanatico dell’utopia delle reti di imprese di qualità nell’ambito della cultura enogastronomica, con legami alla cultura delle arti in genere. Ideatore del Progetto di utilizzo del Parco San Pietro in Carpignano in Comune di Quiliano, nell’ambito del recupero dei luoghi e valorizzazioni culturali e produzioni agricole locali virtuose (Granaccia, Olio extra vergine, Chinotto Savona, Albicocca di Valleggia (Presidio Slow Food).

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Savona, della Banca BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi, la Camera di Commercio Riviera di Liguria, l’Unione Industriali della Provincia di Savona, la Fondazione De Mari, la Consulta Ligure, la Fondazione Savonese per gli Studi sulla Mano e Slow Food.