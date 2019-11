Sabato 30 e domenica 1 dicembre un programma strepitoso ai mercatini di Natale di Loano

Archiviata finalmente la catastrofica ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria lo scorso fine settimana, abbiamo tutti voglia di tornare a sorridere, a divertirci e a rilassarci.

Tra le opportunità per trascorrere un festoso weekend di svago, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre sarà inaugurato il Mercatino di Natale, nella splendida cornice dei Giardini Josemaria Escrivà, a due passi dalla centralissima piazza Italia. Il Mercatino è organizzato dall’associazione Centro Culturale Polivalente e rientra nel ricco calendario di appuntamenti battezzato “Loano Christmas”.

Come di consueto, all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà è stato ricreato un vero e proprio villaggio natalizio di sapore nord-europeo: illuminate dalle magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica d'arte, quadri, giochi didattici e prodotti locali.

Il ricco programma del fine settimana prevede per sabato 30 novembre un pomeriggio di animazione a cura dei “Matti da legare”, mentre domenica 1 dicembre si terranno un “pomeriggio sportivo” con il Centro Arti Marziali ed il laboratorio “Nataleggiando, decorazioni che passione” a cura dell'associazione Artigianalmente. Inoltre, solo per la giornata di sabato 30, per i primi 100 bambini intervenuti un simpatico omaggio.

La grande novità di queste feste 2019-2020, che sarà disponibile in tutti i giorni di apertura, è il viaggio virtuale nel Fantastico Mondo di Babbo Natale, una fantastica ed emozionante esperienza “immersiva” con visori 3D.

Dal virtuale al reale, sarà possibile incontrare Babbo Natale per salutarlo, consegnargli la letterina e, posizionata al centro dei Giardini, naturalmente non potrà mancare la slitta, perfetta per un selfie un po’ speciale.

Intrattenimento per grandi e piccini, dicevamo: ed infatti, per chi vuole soddisfare i piaceri della gola, Loano Christmas comprende una piccola area food con squisitezze dolci e salate capaci di soddisfare tutti i gusti, dalla porchetta di Ariccia ai bomboloni artigianali.

Naturalmente Loano non è solo mercatino, ma una città a misura di turista e di shopping per una bella giornata di relax: dall’8 dicembre le vie illuminate con fantastiche decorazioni, il grande albero in piazza, ma già da adesso troverete i negozi tutti aperti, bellissimi e ricchi di scelta per i vostri regali e i dehors dei locali pubblici per rilassarsi in una pausa della “corsa allo shopping” sorseggiando un aperitivo, un caffè, una cioccolata calda o qualsiasi altra cosa con una suggestiva vista sul mare, magari impreziosito dai colori del tramonto.

Ricordiamo inoltre gli eventi in programma nel Comune di Loano per il fine settimana: da martedì 26 a sabato 30 novembre mostra di quadri dell’artista Maurizio Lupi nella sala del Mosaico di Palazzo Doria, a cura dell’associazione “Dopodomani” Onlus; giovedì 28, con ritrovo alle 8.30 in piazza Valerga proseguono le escursioni della rassegna “Loano non solo mare” a cura del CAI Loano; sabato 30, dalle 10 al Parco “Don Leone Grossi”, aria pura, sport, ambiente e territorio con “Fit2Go e Walking Tecnico” nell’ambito del progetto “Vivere il Parco”.

Il Mercatino di Natale gode del Patrocinio del Comune di Loano. Un ringraziamento particolare, infine, al main sponsor dell’evento: Doppia-J supermercati Crai (via Aurelia, zona Excelsior) ed EuroSpin (via Aurelia, zona Tennis Club) Loano.

Il villaggio resterà aperto anche da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre e dal 20 dicembre al 6 gennaio 2020 dalle 15 alle 19. Per essere sempre aggiornati su tutte le novità è possibile seguire la pagina Facebook “Loano Christmas”.