Gemellaggio enogastronomico Pietra Ligure - Malvito: sabato 30 novembre kermesse “del gusto” al teatro comunale Moretti

Sabato 30 novembre Pietra Ligure ospiterà l’evento “La tipicità raccontata in un piatto”, gemellaggio enogastronomico fra Pietra Ligure e Malvito, delizioso borgo in provincia di Cosenza, incastonato tra la Catena Costiera, la Sila ed il Pollino.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pietra Ligure e organizzata dall’Associazione enogastronomica “Sapori e tradizioni di Calabria – Amici da Scavunia”, si svolgerà presso il Cinema Teatro Comunale G. Moretti di Pietra Ligure, a partire dalle ore 16.30.

Nutrito e “gustoso” il programma dedicato a far conoscere le eccellenze enogastronomiche e le tipicità malvitane e pietresi, ma anche la cultura e le tradizioni, in un susseguirsi di “quadri” che avranno il sapore dell’amicizia che lega, da tempo, le due comunità.

Nel ricco “ menù” dell’evento si va dalla presentazione del libro “Il mistero della Croce di Pauciuri” del prof. Giovanni Cristofalo allo show cooking con i prodotti tipici liguri degli Chef Raffaele Rignanese e Michele Germino, accompagnati dai Sommelier Stefano Mazzeo e Antonio Grillo, allo Chef Marco Macrì che si cimenterà con il suo' Panettone ' ndujattone', ai momenti di spettacolo e intrattenimento con Gianni Pellegrino, cabarettista dell’Accademia del Peperoncino, le chitarre battenti calabresi De Bonis e la meravigliosa voce di Anna Maria Marino.

Molti gli ospiti e le autorità che saranno presenti alla manifestazione, dal pittore Raffaele Marino, alla stilita Angela Colosimo, dal giornalista Roberto Messina, al Segretario Generale del Comune di Genova Pasquale Criscuolo e, in rappresentanza delle due Regioni Liguria e Calabria, il Consigliere Regionale all' Agricoltura di Regione Calabria Marco D' Acri e il Consigliere regionale ligure Angelo Vaccarezza.

“L’iniziativa che si svolgerà sabato pomeriggio a Pietra Ligure sarà occasione per rafforzare i già saldi legami che ci sono fra Pietra Ligure e Malvito, legami favoriti dalla radicata presenza, nella nostra cittadina, di molti malvitesi che negli anni l’hanno scelta come loro città, aprendovi numerose attività commerciali e contribuendo al suo sviluppo economico e sociale - commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Vice Sindaco e Assessore al turismo e cultura Daniele Rembado – Sarà una bella festa, testimonianza ed espressione di quanto fertile e costruttivo può essere l’arrivo, in una comunità, di esperienze, tradizioni e sapori diversi, semi di novità che, nel tempo, si radicano e si mescolano a dar vita ad un tessuto nuovo – continuano Sindaco e Vice Sindaco – Ringraziamo davvero di cuore lo chef Vincenzo Cipolla e la sua Associazione Enogastronomica “Tradizioni e Sapori di Calabria - Amici da Scavunia”, oltre al Comune di Malvito, per aver promosso questa bella iniziativa fertile di scambi e di amicizia che sicuramente porterà a ulteriori sviluppi” concludono De Vincenzi e Rembado.