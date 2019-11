Ciangherotti (FI): "Toti ha ragione. Un 'piano Marshall' per togliere la Liguria dall'isolamento"

"L’ho già detto nei giorni scorsi, io non so quali aziende agricole abbiano visitato i signori della maggioranza, che hanno affermato, sindaco in testa, che la Piana ha retto al maltempo. So, però, che la Cia, la confederazione degli agricoltori da sempre vicina alla sinistra, ha chiesto aiuti per le aziende associate, pesantemente danneggiate dal maltempo. So, per aver parlato con gli operatori del settore, che i danni maggiori per la nostra agricoltura, ci saranno nelle prossime settimane. Le nostre eccellenze agroalimentari, carciofi in questa stagione, ma anche fiori e aromatiche, sono destinate ai mercati nel Nord Italia e del Nord Europa" commenta in una nota Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga e assessore provinciale.

"Con i collegamenti viari verso il Piemonte e la Lombardia di fatto interrotti, le merci delle nostre aziende devono, di fatto, fare lunghissimi giri prima di arrivare sui mercati, con conseguente aumento dei prezzi di trasporto che, inevitabilmente, si trasferiranno sui prezzi al dettaglio. Aumenti che andranno a penalizzare, nemmeno a dirlo, le nostre aziende, la nostra economia, il nostro tessuto sociale. In una situazione che si annuncia tutt’altro che rosea, il Pd provinciale, anzichè unirsi agli sforzi di Regione, Provincia, dello stesso Governo, perde tempo a polemizzare con il Governatore Toti sull’apertura a senso unico alternato del Cadibona, poi nuovamente chiuso per un problema tecnico".

"Il Cadibona, a quanto mi risulta, sarà parzialmente riaperto in tempo brevissimi, ma non è certo con quell’apertura che si risolveranno i problemi di isolamento. La Regione, grazie a Toti, si sta muovendo bene, credo sia giusto mettere da parte ogni maglietta di partito e lavorare tutti per rompere l’isolamento viario, certo, ma anche quello subito nel corso dei decenni dalla Liguria. Stiamo aspettando da 40 anni il raddoppio della Ferrovia, l’Albenga-Garessio-Ceva è rimasta un progetto, Terzo Valico e Gronda sono al di là dal venire. E le autostrade necessitano di urgenti interventi di manutenzione. La proposta di un piano Marshall per la Liguria, avanzata da Toti, mi sembra l’unica proposta seria sentita in queste ore” conclude Ciangherotti.