Emergenza sanità in Val Bormida, Dogliotti (capogruppo maggioranza comune Cairo): "La minoranza prepara la mozione, Sonia Viale risponde con 1 milione di euro"

“Ammonta a 1 milione di euro il finanziamento stanziato dalla Giunta Regione Liguria, a beneficio della Val Bormida” annuncia con soddisfazione Marco Dogliotti, capogruppo di maggioranza del Comune di Cairo Montenotte, delegato alla Funzione Relazioni Istituzionali, che illustrando le recenti misure d’emergenza promosse dalla Giunta Regionale continua dicendo: “Il contributo economico previsto a soli due giorni dall’emergenza va soprattutto ricondotto all’operato di Sonia Viale – Assessore alla Sanità Regione Liguria – il cui costante e dedito impegno nell’esercizio della propria funzione ha avuto ancora una volta piena manifestazione".

"È infatti grazie all’assessore Viale se l’organo collegiale regionale, in sede di giunta del 26 u.s., ha approvato importanti misure di sostegno finalizzate alla miglior tutela del diritto alla salute della comunità valbormidese. Fino al prossimo 30 aprile, lo stanziamento sarà destinato all’utilizzo di un’automedica per il Comune di Carcare, ulteriore a quella già presente presso l’ospedale di Cairo Montenotte, nonché al potenziamento dei turni notturni, anche questi aggiuntivi rispetto a quelli già in essere presso il nostro Ospedale - commenta Dogliotti - Stesse tempistiche sono anche previste per l’incremento delle attività di cura domiciliare, di diagnostica e delle visite specialistiche in prestazioni aggiuntive; dei servizi di trasporto in ambulanza dalla Valle Bormida all’Ospedale San Paolo di Savona, e all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; e delle prestazioni di diagnostica e visite specialistiche, fornite dalle strutture accreditate del basso Piemonte".

"Ulteriori finalità a cui è destinata la sovvenzione consistono poi nel rafforzamento del servizio di Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.) e di quello di dialisi fornito dall’Ospedale di Ceva. A fronte degli importanti passi compiuti, voglio ribadire – spiega Dogliotti – che la totalità delle misure d’emergenza intraprese a beneficio della Valle Bormida sono state interamente ed esclusivamente finanziate dalla Regione Liguria, mentre a nulla ancora hanno condotto i numerosi appelli mossi ad oggi nei confronti del Ministero della Sanità".

"Altrettanto improduttiva – prosegue Dogliotti – oltre che disfattista, continua ad apparire la condotta tenuta dalla minoranza. Ultimo esempio è la mozione presentata dal Gruppo PD Cairo Democratico, del tutto strumentale ed inutile, vista la celerità e l’importanza delle decisioni intraprese dalla Giunta Regionale: mentre loro scrivevano la mozione, la Giunta completava il lavoro predisposto dalla Viale, dandone immediata esecuzione”.

E ancora: “La politica a cui ambiamo, tentando ogni giorno di porre in atto azioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico, sorvola ogni sorta di sterile ostruzionismo e trova il proprio fondamento in un contraddittorio costruttivo e concreto, i cui risultati, ottenuti come in questo caso dal nostro Assessore alla Sanità, ne sono l’inconfutabile espressione”.

Sul punto, lo stesso Dogliotti invita la minoranza “Ad impegnarsi ad ottenere soldi veri anche da Roberto Speranza – non nella persona del Vice Sindaco di Cairo, ma in quella dell’attuale Ministro della Salute, nonché loro collega di Partito”.