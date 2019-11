Il Pd Cairese: "Ospedale di Cairo da potenziare in via definitiva, non solo in emergenza"

Situazione sanità in Val Bormida in regime di emergenza, così commenta la segreteria cairese del Partito Democratico: "Apprendiamo che la Regione ha stanziato un milione per potenziare il servizio sanitario in Val Bormida per far fronte all'emergenza che si è venuta a creare in questi giorni. Certamente la cosa ci fa piacere - commentano dalla segreteria del Pd - vorremmo però ricordare ad alcuni esponenti dell'amministrazione comunale cairese che c'è ben poco da esultare.

Sono soldi spesi per ripristinare una situazione di carenza nell'ospedale di Cairo che chi ha governato in Regione in questi anni ha creato per facilitare l'ingresso dei privati e che l'amministrazione cairese non ha mai ostacolato. Sono soldi che si sarebbero potuti risparmiare ed utilizzare per ben altro se la situazione sanitaria in Valbormida non fosse così tragica e comunque Cairo avrebbe bisogno di un ospedale potenziato sempre e non solo durante le emergenze.

Noi lo stiamo ripetendo da lungo tempo e probabilmente qualcuno ci sta dando anche ragione. Ci auguriamo solo che la situazione di emergenza sia servita a far capire a tanti l'importanza del nostro ospedale per il territorio valbormidese. Ma sicuramente qualcuno farà finta di non capire come al solito".