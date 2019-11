Nasce a Varazze e Cogoleto il circolo di Fratelli d'Italia "Riviere del Beigua"

Nasce tra Varazze e Cogoleto il circolo di Fratelli d’Italia ‘Riviera del Beigua FDI’ alla presidenza Daniele De Felice che con il vicepresidente Alfiero Cravero avranno il compito di continuare la crescita che Fratelli d’Italia sta avendo in Liguria ed in Italia.



L’esigenza di un circolo o se si vuole un punto di aggregazione politica nel momento in cui la politica è sempre più liquida e dove le votazioni si interpretano ‘no line’ era necessario?

“Assolutamente si - dichiara il presidente De Felice - questo non è solo un circolo è una risposta ad esigenze concrete delle persone, in effetti io amo definirci un gruppo numeroso di amici, che da anni condividono idee, proposte, lavoro di squadra ma soprattutto l’amore è la voglia di dedicarsi al potenziamento del loro territorio”.

Del circolo fa parte anche Luana Bezzi già candidata alla camera dei deputati nel 2018 che dichiara “ questo circolo ha l’ambizione di essere riferimento per chi non si riconosce in questo Governo e con intenzione di far conoscere e diffondere il programma dei FDI e del suo presidente Giorgia Meloni verso la quale nutro fiducia e sincera stima ”, “ la nostra principale attività - prosegue il vicepresidente Cravero - sarà quella di dedicarci con dedizione all’ascolto dei cittadini delle loro esigenze dei bisogni e delle problematiche del nostro territorio ”.



L’attività del circolo è già iniziata e proseguirà proprio dall’ascolto delle persone e dei loro problemi nel e sul territorio e in questo momento in cui la Liguria è isolata, ma soprattutto abbandonata da Roma.

“Alla domanda a chi vi rivolgete rispondiamo in maniera semplice a chi non si riconosce nella politica dei NO e nella politica degli amici di Francia e Germania che il Governo sta portando avanti e chi ha a cuore questo enorme territorio che è la riviera del Beigua un’area vasta che va da Genova a Savona ed in particolare per le città di Cogoleto, Varazze e Celle Ligure dove molti nei nostri iscritti risiedono”. Così conclude il presidente De Felice che chiosa “ da sempre ritengo che la buona politica sia mettersi a servizio degli altri mentre la politica mediocre e quella che mette gli altri a proprio servizio ”.