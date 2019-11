Pedaggi gratis tra Finale e Pietra, Fasciolo chiude la polemica: "Il mio uno spunto di riflessione per il ben vivere dei cittadini"

Chiude il botta e risposta nato ieri sulla questione viabilità "strozzata" tra Finale e Borgio Verezzi la consigliera del gruppo di minoranza "Le Persone al Centro" Camilla Fasciolo.

Nella giornata di ieri, a seguito del possibile slittamento della riapertura del tratto di Aurelia nei pressi della Caprazoppa, Fasciolo aveva presentato un'interpellanza al sindaco per richiedere un confronto con Autofiori per agevolare i fruitori quasi obbligati dell'autostrada per muoversi da e verso il ponente finalese.

Dopo la risposta del vicesindaco Guzzi ecco la controreplica a chiudere la questione: "Ringrazio il Vicesindaco per la puntuale risposta - scrive la consigliera -. Come sicuramente avrà inteso se non si è limitato agli articoli pubblicati e avrà letto la mia lettera al Sindaco, la mia non voleva assolutamente essere una critica, ma uno spunto di riflessione".

Prosegue poi l'esponente della minoranza: "Come avrà sicuramente letto, per quello che potevamo sapere e per le informazioni chieste, non eravamo a conoscenza di nessun interesse da parte dell'amministrazione sul tema. Scopriamo invece oggi di essere stati preceduti: ma non è una gara a chi ci arriva prima, si tratta del ben vivere dei nostri concittadini".

"Ben lieta dell’ottimo rapporto e collaborazione tra il Senatore Ripamonti della Lega e la maggioranza. Essere rappresentati è importante. Mi spiace, invece, per la chiosa finale. La lettera al sindaco è stata protocollata prima della pubblicazione e ancor di più non comprendo una simile frecciata da chi usa media e social ancor prima che i mezzi istituzionali per far informazione. Veramente una nota amara in una occasione di collaborazione e confronto" conclude Camilla Fasciolo.