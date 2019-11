Un venerdì per parlare di violenza sulle donne domani, venerdì alla Ubik di Savona col libro "Nessuno al posto tuo"

Nella settimana dedicata alle donne vittime di violenza appuntamento domani pomeriggio alle 18.00 alla libreria Ubik di Savona in corso Italia con la scrittrice Erika Zerbini ed il suo libero "Nessuno al posto tuo", a cura dell'associazione A.M.A.Li. Onlus, nata per accompagnare le donne verso la consapevolezza delle relazioni non sane.

Il volume racconta la storia di una giovane donna vittima di una relazione violenta finché la nascita di suo figlio le apre gli occhi.

L'incontro si svolge nell'ambito delle Giornate nazionali contro la violenza sulle donne, e in collaborazione con l’Assessorato pari opportunità del Comune di Savona.