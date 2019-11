Dopo il rinvio causa meteo, torna a Cairo la raccolta giochi promossa dalla Consulta Giovanile

Dopo il rinvio causa maltempo, la raccolta giocattoli promossa dalla Consulta Giovanile di Cairo Montenotte si terrà questo sabato 30 novembre in piazza della Vittoria.

"Chiediamo di farci pervenire giocattoli effettivamente riutilizzabili. Non devono essere nuovi. L'importante è che possano essere ancora in buono stato" spiegano dalla Consulta Giovanile cairese.

Saranno raccolti giochi di piccole/‍medie dimensioni (macchine, lego, bambole, peluche) che in occasione del Santo Natale, verranno distribuiti a scopo benefico.

La Consulta Giovanile si riserva di non ritirare giocattoli evidentemente non riutilizzabili e non funzionali allo scopo dell'iniziativa. L'appuntamento è fissato dalle ore 9 alle 13.