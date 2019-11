Rondone pallido salvato dai volontari Enpa in pieno centro a Savona

Tra i tanti animali selvatici in difficoltà soccorsi in questi giorni a causa delle eccezionali precipitazioni, i volontari della Protezione Animali hanno raccolto, a terra in corso Italia a Savona di fronte all’ex ospedale, un rondone.

Volati via dal mese scorso i rondoni comuni, si tratta però di un rondone pallido, una specie distinta da quella dei primi, che migra verso l’Africa più tardi, fino a dicembre inoltrato; altri due soggetti “pallidi” erano stati soccorsi, curati e poi liberati le scorse settimane ad Albissola Marina e Finale Ligure.

I rondoni pallidi si nutrono, come le altre specie di rondoni, di plancton aereo; scelgono per la nidificazione le feritoie o i fori presenti sulle pareti esterne dei palazzi; l'impegno per la cova e per l'assistenza ai piccoli è distribuita tra maschio e femmina, tranne i primi dieci giorni, nei quali le femmine mostrano un impegno superiore; non è presente alcun dimorfismo sessuale e praticano la monogamia, anche se una piccola percentuale cambia sia il nido sia il partner.