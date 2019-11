Un Lettore: "Da Borgio a Pietra problemi con le coincidenze tra bus Tpl"

Da un nostro affezionato Lettore riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione:

"Premesso che ho apprezzato lo sforzo della Tpl in questi giorni di difficoltà, esprimo con la presente il rammarico per quanto mi è capitato oggi.

Alla fermata del Maremola di Pietra Ligure alle 13:20 attendo la navetta da Borgio. In leggero ritardo rispetto ai soliti orari giungiamo alla fermata dell'unità spinale per il cambio mezzo. Mentre scendiamo vediamo il bus per Andora alla fermata di Santa Corona, 300 metri più avanti, da dove è partito immediatamente.

Ci toccherà aspettare mezz'ora il bus dopo. Dov'è il buon senso? È Possibile punire in questo modo i pendolari già penalizzati abbastanza? Scusate lo sfogo, basterebbe poco per aiutarci".