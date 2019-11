Albenga: “Considero valore comunico valore”, incontro dedicato alle famiglie

Giunge all’ultimo incontro l'iniziativa "We Family! Noi famiglia! gruppi - incontri genitori" nella sua seconda edizione.

L’appuntamento è per martedì 3 dicembre alle ore 20.30/22.30 presso la Sede Immaginafamiglie, in Via Lungocenta 12.

L’incontro dal titolo “Considero valore comunico valore. La famiglia e la scuola insieme per trovare nuovi modi di comunicazione” sarà un gruppo di discussione genitori, insegnati ed educatori a cura di Valeria Pavan, psicologa psicoterapeuta in collaborazione con Monica Maggi, counsellor.

L'ingresso è libero ma è necessario prenotare la presenza telefonando al cell. 347 5031329. Gli incontri sono in forma di laboratorio esperienziale per un massimo di 25 persone.