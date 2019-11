Albenga: da lunedì le iniziative contro la violenza sulle donne

A causa del maltempo le iniziative organizzate dal Comune di Albenga, in collaborazione con alcune associazioni in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne previste per lo scorso 25 novembre erano state rimandate. Le stesse verranno recuperate lunedì 2 dicembre.

Di seguito le iniziative: Lo Zonta club Alassio-Albenga ha distribuito presso le farmacie comunali ingaune la velina riporta il logo dello Zonta, alcuni volti femminili e la frase “Immaginare un mondo … dove ogni donna vive senza paura della violenza” con la quale, a partire da lunedì verranno incartati i medicinali.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare tutti gli utenti su queste tematiche. Afferma Giusy Nalbone presidentessa dello Zonta club Alassio-Albenga: “Vorrei ringraziare a nome dello Zonta l’Amministrazione comunale per la collaborazione ricevuta con particolare riguardo a Martina Isoleri per il sostegno alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza nelle 16 giornate denominate ZontaSaysNo. Un grazie anche ai farmacisti che sono professionisti sanitari e persone di fiducia, di privacy e di ascolto”.

Lo Zonta, inoltre, in collaborazione con il Liceo Artistico, ha selezionato alcuni progetti per la realizzazione di due panchine contro la violenza sulle donne e sui bambini.

L’inaugurazione avverrà in piazza Tortora alle ore 11,30. Alle ore 16,00 si terrà l’incontro in biblioteca: “Le parole per dirlo. Riflessioni al feminile” interverrà la dottorezza Maura Montalberti.

Venerdì 6 dicembre alle ore 21.00, presso il Teatro Ambra, andrà in scena lo spettacolo “Sale d’Attesa. Tre donne e le loro storie”. Si tratta della storia di tre donne, Grace, Polly e Sue, che casualmente si incontrano nelle sale d’aspetto di vari professionisti, dal parrucchiere, dall’estetista, dal fisioterapista. Uno spettacolo che fa riflettere con il sorriso sulle labbra. I fondi raccolti sono a favore di Fondazione ANT sezione Albenga e Immaginafamiglie Aps - ets per progetti di prevenzione rivolti al benessere della Donna.

Afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Vespo: “Sono da sempre vicina alle donne vittima di violenza, purtroppo è un argomento attuale ed occorre parlarne per sensibilizzare sia chi subisce questo genere di atti che l’intera società su queste tematiche troppo spesso nascoste. Nell’ottica dell’aiuto e sostegno rivolto a tutti i componenti della famiglia è importantissima, inoltre, una formazione gestionale dei sentimenti soprattutto nell’uomo. A questo scopo da alcuni anni abbiamo attivato una linea anonima per instaurare un primo approccio con il violento che intende farsi aiutare e costruire un percorso di recupero insieme con i professionisti. Il numero è 800126437 ma è possibile anche scrivere una mail a aied@comune.albenga.sv.it”.

Martina Isoleri, consigliere delegato al volontariato e alla gentilezza afferma: “Il Comune di Albenga e le Associazioni del territorio hanno organizzato diverse iniziative che, purtroppo a causa del maltempo sono state rimandate. Tali iniziative verranno recuperate lunedì 2 dicembre. Invito tutti a partecipare”.