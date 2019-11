A Borghetto Santo Spirito debutta il presepe vivente: si cercano figuranti

Borghetto Santo Spirito rappresenta da sempre un esempio tra i più nobili di quella Liguria che non si arrende, e che dimostra quotidiana tenacia e resilienza di fronte a ogni avversità.

Nonostante un bilancio in rosso ereditato dall'amministrazione in carica, frutto della somma di tanti errori del passato, il rimboccarsi le maniche e il lavoro congiunto di commercianti, amministratori, associazioni e cittadini ha portato, anno dopo anno, a celebrare sia l'estate, sia le festività natalizie con un calendario di eventi sempre all'altezza.

Ora una sinergia tra l'associazione ViviBorghetto e tanti commercianti cittadini ha portato a una raccolta fondi per le luminarie natalizie. Grazie alla buona volontà è stata raccolta una cifra importante e sono già stati effettuati i sopralluoghi tra i fornitori per scegliere gli addobbi necessari per la città.

E non è tutto: sabato 4 gennaio 2020 debutterà nel centro storico cittadino il presepe vivente. Il presidente di ViviBorghetto Massimo Muriella rende noto che si cercano comparse.

Per chi volesse partecipare ecco i contatti: presso la sede di Vivi Borghetto "agenzia Artcase" - oppure via email ass.vivi.borghetto@gmail.com o telefonicamente 3667174958