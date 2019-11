Danni maltempo a Vado Ligure: 610 mila euro di somme urgenze in corso di attivazione

30.000,00 euro spese di prima emergenza. 610.000 euro somme urgenze in corso di attivazione. Interventi strutturali di riduzione del rischio ovvero finalizzati alla messa in sicurezza del territorio 1.100.000,00 euro. Il comune di Vado Ligure fa la conta dei danni dopo l'ondata di maltempo che ha flagellato il savonese nei giorni scorsi. Per le somme urgenze: - lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle strutture dell’edificio a servizio della spiaggia libera attrezzata e del tratto di passeggiata adiacente;

- intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Grillo e messa in sicurezza; - intervento in somma urgenza per il ripristino della transitabilità di Via dei Tedeschi in prossimità di Via delle Rive;

- intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza dello sbocco a mare del Rio Cappella;

- interventi in somma urgenza relativi alla stabilità dell’argine del torrente Segno in corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete;

- intervento in somma urgenza per il rispristino della transitabilità di Via Termi;

- intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Rossini e messa in sicurezza del versante