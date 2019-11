Finale Ligure: stanziati 350mila euro di risorse per i danni post-allerta meteo sul territorio

Azione rapida e repentina dell'Amministrazione Frascherelli. Pronti 350 mila euro di risorse comunali a Finale Ligure per affrontare i danni avvenuti sul territorio.

"L'ufficio tecnico del Comune già domenica mattina, ancora durante l'Allerta, ha fatto intervenire sul territorio 3 ditte per ripristinare le viabilità cittadine e sanare le prime criticità". Questo il primo commento del vicesindaco Andrea Guzzi che quest'oggi ha proposto ed ottenuto dalla giunta finalese l'urgente Variazione di Bilancio.

Prosegue il vicesindaco: "Nel giro di 24/48 ore siamo riusciti ad eliminare le frane e gli smottamenti più importanti, per dare nuovamente la possibilità ai Finalesi e ai turisti di transitare in sicurezza sul territorio cittadino. Ma purtroppo i danni sono ingenti e numerosi. Molto altro è ancora da fare. Abbiamo attivato alcune somme urgenze ed altri interventi per la messa in sicurezza e la ricostruzione.

La prima stima fatta dai tecnici comunali è molto importante, al momento l’Amministrazione stanzierà 350 mila euro sperando che la Regione ed il Governo centrale mettano a disposizione della Liguria fondi adeguati e sufficienti a sanare la vulnerabilità della nostra terra. Siamo ancora fiduciosi che ciò possa accadere. Per gli eventi 2018 gli stanziamenti son stati importanti, ed anche su questi attendiamo un riscontro, speriamo positivo, per rimediare ai danni dello scorso anno”.